Xandro Meurisse (Circus - Wanty Gobert) a remporté le classement final du Tour de Murcie (2.1), dont la 2e et dernière étape a été gagnée par l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) samedi à Murcie, en Espagne.

Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de Murcie, Luis Leon Sanchez s'est adjugé cette seconde étape, 179,6 km entre Santomera et Murcie, devant son compatriote et coéquipier Omar Fraile et le Tchèque Josef Cerny (CCC). Xandro Meurisse a terminé 4e et s'est assuré de la victoire finale, lui qui avait pris le maillot de leader après son succès dans la 1e étape vendredi.

Au général, Meurisse devance Josef Cerny et l'Allemand Lennard Kamna (BORA-hansgrohe)

C'est la première fois que Xandro Meurisse, 28 ans, enlève une course à étapes. Avant le Tour de Murcie, où il a offert ses premiers bouquets de la saison à son équipe Circus - Wanty Gobert, il avait inscrit son nom au palmarès de la 4e étape des Quatre Jours de Dunkerque en 2016 et de la Course aux raisins d'Overijse en 2018.

Xandro Meurisse est le second Belge vainqueur du Tour de Murcie après Philippe Gilbert qui s'était imposé en 2016.