C'est ce qu'a annoncé l'épreuve belgo-néerlandaise ce mercredi.

Bjorg Lambrecht, le coureur de Knesselare qui est décédé lundi après une chute dans le Tour de Pologne, sera honoré avant le départ de la troisième étape du BinckBank Tour. L'échevin d'Aalter Dirk De Smul a annoncé cette décision, lors de la présentation presse de la course par étapes belgo-néerlandaise, mercredi à Hulst aux Pays-Bas.

"Nous étions si fiers d'avoir obtenu le départ et l'arrivée de la troisième étape du BinckBank Tour à Aalter. Mais l'euphorie a complètement changé lorsque nous avons appris la mort de Bjorg Lambrecht", a reconnu Dirk De Smul. "Nous laissons les festivités se poursuivre, mais avec un liseré noir. C'est pourquoi, en concertation avec les organisateurs, nous avons décidé d'observer un moment de silence avant le départ de l'étape."

Un passage par le local de ses supporters à Knesselare n'est pas prévu. "Peut-être devrions-nous en discuter avec les organisateurs, mais nous impliquerons le club des supporters de Bjorg Lambrecht dans toute la célébration. Quand les funérailles de Lambrecht auront lieu, on ne le sait pas encore. Ce n'est pas possible le mercredi parce que notre personnel de sécurité travaillera alors sur la course. Nous nous attendons également à ce que le service de Bjorg va attirer beaucoup de monde, de sorte qu'un grand nombre de policiers devront y être déployés. Le mercredi 14 août sera un jour avec des sentiments doubles."