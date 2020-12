Dans moins de trois mois, la saison routière belge doit reprendre avec le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le week-end des 27 et 28 février 2021. Si plusieurs épreuves ont d’ores et déjà été annulées dans le monde, les courses belges espèrent toutes avoir lieu, même si, bien sûr, cela dépendra en grande partie de l’évolution de la pandémie.

Chez Flanders Classics, organisateur des principales classiques flamandes, le Nieuwsblad, Gand-Wevelgem, À travers les Flandres, Tour des Flandres, G.P. de l’Escaut et Flèche brabançonne, on se montre confiant et déterminé quant au fait que les courses auront bien lieu mais sans doute sans public, comme ce fut le cas pour la plupart d’entre elles, en octobre.