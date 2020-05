Ces dernières semaines, les fans de vélo ont scruté avec impatience les sorties des nouveaux calendriers. D’abord ceux du World Tour, ensuite ceux des autres courses. Les équipes et les coureurs y ont aussi été très attentifs. Car, avec la fin de saison de… dingue qui s’annonce, il est primordial de bien planifier les programmes de chacun, les pics de forme de tous les effectifs, des leaders aux coéquipiers. Car ce qui restera de la saison sera court et très intense. Et il ne faudra pas se louper !



(...)