Deux semaines après avoir publié le calendrier WorldTour, l’UCI a révélé mardi soir le reste (épreuves classées dans une autre catégorie) de l’agenda d’une saison 2020 qui restera, quoi qu’il arrive, hors-norme. Une communication officielle qui va permettre aux coureurs et aux équipes d’y voir plus clair et d’affiner les programmes de courses dans la perspective des grandes échéances. En voici les principaux enseignements.