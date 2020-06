Comme le symbole d’un progressif déconfinement et d’un retour vers une nouvelle normalité, la vie a repris son cours au sein du service course de la formation Lotto-Soudal. CEO de l’équipe belge, John Lelangue y occupe désormais, trois à quatre jours par semaine, un tout nouveau bureau "installé et adapté pour respecter les mesures sanitaires". Un lieu où le Bruxellois a beaucoup planché sur l’équation des programmes de courses à laquelle est venue se mêler une nouvelle inconnue : l’évolution de la pandémie de coronavirus. Entretien.

(...)