Après avoir "osé" quitter la période du printemps, pour ne plus être en concurrence avec les classiques, le Cerami a réussi sa mue. Désormais organisée en été, la course wallonne s’attire chaque année un meilleur plateau. Et cela se sent au niveau du palmarès, avec les succès d’Alessandro Petacchi, Philippe Gilbert ou Wout Van Aert ces dernières années. La course va être à nouveau un peu adaptée la saison prochaine. Elle ne sera plus placée quelques jours avant le Tour de Wallonie. Mais au lendemain de la dernière étape de ce dernier, soit le dimanche 25 juillet. Pourquoi ?

"Car le calendrier 2021 est très chargé, notamment avec les Jeux Olympiques", répond Laurent Haegemann. "Nous avons également l’ambition de devenir une course avec le statut Pro Series. Pour y arriver, il faut une retransmission télé, en direct. Ce que nous ne pouvons pas avoir si nous sommes en concurrence avec le Tour de France. Et comme le Tour de Wallonie change aussi ses dates (il aura lieu du 20 au 24 juillet), pour ne plus avoir lieu en même temps que le Tour, nous nous collons juste derrière lui. Ce qui permet d’avoir un effet … aspirateur au niveau des équipes déjà présentes au Tour de Wallonie."

Et qui pourront avoir un sixième jour de course d’affilée en restant dans la même région. "On le sent déjà au niveau des demandes des équipes World Tour", poursuit Laurent Haegeman. "Cela se remplit bien. Il ne faut pas se battre pour avoir des équipes, elles viennent à nous."

Autre changement important pour l’édition 2021 : la course ne s’élancera plus de Saint-Ghislain mais de la Grand Place de Mons. L’arrivée, elle, est toujours prévue à Frameries.