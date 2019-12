Cyclisme Le champion du monde du contre-la-montre Rohan Dennis va rejoindre Ineos... une mauvaise nouvelle pour Evenepoel N. Ch.

Après un abandon polémique au Tour de France, une bisbrouille avec son équipe Bahrain-Merida et un titre de champion du monde du chrono, l'Australien semble avoir trouvé un point de chute pour la saison 2020. Le journal australien The Adelaide Advertiser annonce en effet que Dennis va rejoindre le team Ineos, où il risque de devoir travailler pour les nombreux leaders déjà présents tout en gardant le loisir de se concentrer sur ses objectifs personnels. Il explique ainsi à nos confrères être déjà axé sur sa préparation pour le chrono des JO (à Tokyo) et celui des Mondiaux (en Suisse): "Les derniers mondiaux m'ont prouvé qu'il n'était pas nécessaire de passer par la case "Grand Tour" pour préparer un tel objectif. Donc Tokyo ne passera pas forcément par le Tour de France".



Une chose est certaine, l'Australien est bien décidé à récolter deux médailles d'or en 2020 et l'expertise de sa future équipe en terme de contre-la-montre sera un atout qu'il ajoutera au fait de pouvoir se consacrer à temps plein, ou presque, à la préparation de ces deux chronos. Une mauvaise nouvelle pour un certain Remco Evenepoel, qui était le dauphin de Dennis dans le Yorkshire, lors des Mondiaux 2019. Pour rappel, le Belge avait remporté une superbe médaille d'argent mais pointait tout de même à 1'09" de l'Australien à l'arrivée.



Un écart qui pourrait toutefois être comblé par la progression fulgurante du jeune coureur de la Deceuninck-Quick Step.