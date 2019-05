L’épreuve de Mont-sur-Marchienne a été promue en course UCI 1.1 cette année.

Le calendrier des courses pros en Wallonie s’est bien agrandi ces dernières saisons. Avec l’apparition de la DH Famenne Ardenne Classic, en 2017. Et avec, cette année, le Circuit de Wallonie. Cette épreuve ne vient pas d’être créée. Elle va fêter le jeudi 30 mai sa 53eédition. Mais, pour la première fois de son histoire, elle accède cette année au statut de course pro de classe 1. Ces dernières saisons, elle avait le statut de course UCI de classe 2.

L’épreuve va démarrer de Mont-sur-Marchienne, près de Charleroi. Et c’est également dans cette localité que la course va se terminer. Après avoir visité Thuin, Anderlues, Feluy et la région du centre, à Binche. Avant de remonter via les Barrages de l’Eau d’Heure et Walcourt. L’entrée sur le circuit local se fera par Nalinnes et Ham-sur-Heure après une partie en ligne de 150 kilomètres. Avant trois circuits locaux pour un total de 192,2 kilomètres.

L’épreuve a intégré la Bingoal Cycling Cup, la Coupe de Belgique, dont le Circuit de Wallonie est la troisième des huit manches. C’est le seul rendez-vous wallon de la Coupe de Belgique.





Le plateau annoncé

Les continentales pros : Wanty-Gobert, Wallonie-Bruxelles, Total Direct Energie (Fra), Roompot-Charles (P-B), Neri Sottoli-Selle Italia (Ita), Corendon-Circus (P-B), Vital Concept (Fra), Androni Giocatolli (Ita)

Les continentales : Cibel-Cebon, Tarletetto-Isorex, Beat Cycling Club (P-B), Differdange-Losch (Lux), Dauner (All), Bike Aid Pro Cycling (All), Radteam Hermann (All), Caynon dhb Bloor Home (GBr), Start Cycling Team, Meridiania Kamen Team (Croatie) et Amore & Vita.