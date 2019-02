La Fédération belge s’excuse pour le comportement de certains des supporters belges

La Fédération belge n’a pas apprécié le comportement " antisportif" de certains supporters belges, dimanche, au Championnat du Monde. Certains ont eu des gestes insultants envers Mathieu Van der Poel. "Belgian Cycling soutient vivement l’internationalisation du cyclo-cross" , indique, dans un communiqué, la Fédé belge de cyclisme. "Il est regrettable qu’un certain nombre de spectateurs – il s’agit heureusement d’une minorité – ne sont pas du même avis. Un comportement antisportif et insultant ne favorise personne, et en aucun cas la délégation belge. Nos coureurs ont dû laisser le titre à Mathieu van der Poel dimanche après-midi, et ce à l’issue d’une bataille sportive avec un déroulement parfaitement correct. Cela fait partie des lois du sport. Pour Belgian Cycling, le Néerlandais mérite le titre mondial. Nous félicitons donc sincèrement Mathieu van der Poel, non seulement pour la manière par laquelle il a obtenu son deuxième titre mondial, mais également pour toutes les belles performances durant ces mois passés. Si Belgian Cycling et les coureurs de son équipe nationale peuvent parfaitement se trouver dans le fait que Mathieu van der Poel portera avec dignité le maillot arc-en-ciel durant ces douze prochains mois, les lois de la logique sportive, du fair-play et de la politesse devraient aussi engendrer les mêmes valeurs auprès des spectateurs et des supporters. La plupart des fans belges qui ont fait le déplacement au Danemark ont fait des Championnats du Monde à Bogense une fête populaire. Il est inacceptable que quelques éléments gâchent en partie cette ambiance unique et c’est dans cette optique que Belgian Cycling tient à présenter ses excuses."

"Un nouveau Thibaut Pinot"

L’équipe Groupama-FDJ a présenté son effectif, ce lundi. Marc Madiot, le manager de la formation française, a déclaré que Thibaut Pinot va à nouveau s’attaquer au Tour de France cette année, après un an d'absence. "C'est un autre homme, déterminé, fort" , indique l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix. "Thibaut a gagné un monument (le Tour de Lombardie, NdlR) et, dans la tête, ça change tout. Vous allez voir le nouveau et le vrai Pinot !"

Pour rappel, le Français avait terminé troisième de l’édition 2014 avant d’y connaître des déceptions ensuite. Il avait déclaré forfait l’an passé, n’étant pas assez rétabli du Giro.

L’effectif de la FDJ

Restent : Bruno Armirail (Fra), William Bonnet (Fra), Mickaël Delage (Fra), Arnaud Démare (Fra), Antoine Duchesne (Can), David Gaudu (Fra), Jacopo Guarnieri (Ita), Daniel Hoelgaard (Nor), Ignatas Konovalovas (Lit), Matthieu Ladagnous (Fra), Olivier Le Gac (Fra), Tobias Ludvigsson (Suè), Valentin Madouas (Fra), Rudy Molard (Fra), Steve Morabito (Sui), Thibaut Pinot (Fra), Georg Preilder (Aut), Sébastien Reichenbach (Sui), Anthony Roux (Fra), Marc Sarreau (Fra), Romain Seigle (Fra), Ramon Sinkeldam (P-B), Benjamin Thomas (Fra), Benoît Vaugrenard (Fra), Léo Vincent (Fra)

Arrivent : Kilian Frankiny (Sui, BMC), Stefan Küng (Sui, BMC), Miles Scotson (Aus, BMC)

Partent : Davide Cimolai (Ita), Jérémy Roy (Fra), Arthur Vichot (Fra).

L'épreuve de Plouay sauvée

L’épreuve de Plouay, qui était en danger, devrait être sauvée cette année. La Bretagne Classic, remportée l’an passé pour la deuxième fois par Oliver Naesen, devrait être bien maintenue au calendrier.

Bardet 24e… en ski de fond

Le Français Romain Bardet a terminé 24ed’une épreuve marathon de ski de fond, en duo. L’Envolée Nordique, dans le Jura.

Les équipes invitées pour Gand-Wevelgem

Gand-Wevelgem a délivré ses invitations. En plus des World Tour, il y aura au départ Direct Énergie, Cofidis, Sport Vlaanderen Baloise, Wanty Gobert Cycling Team, Coredon Circus, Roompot Charles et Wallonie Bruxelles.

Quiroz champion de Colombie

Le championnat de Colombie n’a pas été remporté par un des favoris. Le titre revient cette année à Oscar Quiroz, de la formation Coldeportas Bicicletras Strongman.