Le retrait de Simon Yates (Mitchelton-Scott) suite à son test positif au coronavirus sur le Giro a jeté un froid sur la mythique course italienne. Et même si le reste de son équipe a été autorisé à poursuivre la route, rien n’indique que le Tour d’Italie soit sauvé pour autant. Car l’ensemble du peloton de la 103e édition va passer au révélateur durant la journée de repos. “Nous avons testé Simon Yates parce que son équipe a demandé qu’il soit testé, sinon nous ne l’aurions pas su. Lundi, il y aura des tests généraux, prévus, où nous testerons les athlètes et le staff. Ce sera le premier test important pour se faire une idée de la santé de la bulle”, a déclaré Mauro Vegni à la Rai.

Le directeur du Giro s’est néanmoins voulu rassurant quant à la suite des événements. “Bien sûr, nous sommes attristés par la perte d’un coureur important, mais c’est le premier cas en douze jours, donc nous sommes sereins. Cela montre que la bulle fonctionne et que nos contrôles sont efficaces”, a assuré Mauro Vegni.