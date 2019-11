On assistera ce samedi à la naissance d’un nouveau cyclo-cross à Courtrai. Organisé par les autorités communales de la Ville des Éperons d’or et la société Golazo, ce 1er Caps Urban Cross sera d’emblée la 3e manche du Trophée AP Assurances , calculé au temps et que mène Eli Iserbyt avec près de deux minutes sur son équipier Michael Vanthourenhout.

L’épreuve présente deux singularités majeures : son circuit est tracé en ville et l’arrivée aura lieu au-dessus de l’eau, sur le Groeningebrug, le pont qui enjambe la Lys, à quelques centaines de mètres à peine de la Grand-Place de Courtrai. C’est dans et autour du Koning Albertpark découvert via Google Earth par Erwin Vervecken, triple champion du monde et concepteur du parcours, qu’aura lieu la course. Si le tracé est plat, il recense des difficultés car la pluie a rendu le sol très lourd.