Le film de Stephen Frears nous plonge dans les années sombres du vélo.

Du temps de sa gloire et de sa domination sur la planète vélo, Lance Armstrong attirait déjà l’attention d’Hoolywood pour retracer en film sa succes story à l’américaine. Mais, de héros, le Texan est passé au statut de gloire déchue après ses aveux de dopage. Et c’est sur tout ce volet que se penche le film de Stephen Frears, basé sur l’enquête de David Walsh (et de Pierre Ballester, même si ce dernier n’est pas évoqué dans le film) publiée dans l’ouvrage "L.A. Confidentiel, les secrets de Lance Armstrong".

(...)