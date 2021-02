La saison sera officiellement lancée en Belgique samedi. Uniquement pour les catégories élites. Celle des hommes. Mais aussi celle des dames. Avec l’incontournable Circuit Het Nieuwsblad, qui est une manche du World Tour pour le peloton masculin et une épreuve de catégorie 1 pour les femmes.

Le vélo féminin est en plein développement ces dernières années. Il est de plus en plus visible. Même si les inégalités entre le peloton des hommes et celui des femmes restent très nombreuses. Interview avec la double ancienne championne de Belgique Ludivine Henrion, qui est désormais à la tête de la nouvelle équipe wallonne Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies.