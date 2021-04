Greipel, 38 ans, l'a annoncé dans le documentaire 'Der Tanz des Gorilla', sur la Saarländische Rundfunk, la chaîne publique du Länder de la Sarre. "Je ne veux plus me trouver sur un vélo une fois que mon âge commencera avec un 4", a déclaré Greipel. "Je veux le communiquer maintenant, afin qu'on ne me propose pas de nouveau contrat. Si cela devait se produire, je ne l'accepterais pas."

Greipel dispute sa deuxième saison dans la formation israélienne. Il a obtenu ses plus grands succès au sein de l'équipe belge Lotto, où il a évolué entre 2011 et 2018. Son palmarès comprend notamment 11 étapes du Tour, 7 du Giro et 4 de la Vuelta. Au total, il compte 156 succès professionnels. Son dernier remonte à janvier 2019 à la Tropicale Amissa Bongo, une course par étapes au Gabon.