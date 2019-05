Le cycliste allemand Marcel Kittel et Katusha-Alpecin ont mis un terme au contrat qui les liait, a annoncé jeudi la formation du WorldTour. La rupture a été demandée par Kittel, 30 ans, a précisé le coureur dans un communiqué.

"Au cours des deux derniers mois, j'ai eu le sentiment d'être épuisé", a indiqué Kittel. "En ce moment, je ne suis pas capable de m'entraîner et de courir au plus haut niveau. Pour cette raison, j'ai décidé de prendre une pause et de prendre du temps pour moi-même, de réfléchir à mes objectifs et de préparer un plan pour mon avenir."

Kittel a décroché 91 victoires dans sa carrière.