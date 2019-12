Le conflit entre Golazo, son organisateur, et Flanders Classics va coûter sa place en Coupe du monde au cyclo-cross de la Citadelle.

Le cyclo-cross de Namur ne sera plus inscrit en Coupe du monde à partir de la saison 2020-2021. Son organisateur, la société Golazo, qui met sur pied de nombreux événements sportifs en Belgique, parmi lesquels dix-sept cyclo-cross (elle apporte son soutien à six autres) dont ceux de Namur, du Koppenberg, de Renaix, de Baal, de Bruxelles ou ceux, très récents, de Beringen et Courtrai, a décidé de ne pas faire acte de candidature pour la future Coupe du monde.

