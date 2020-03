Le Slovène ambitionne de gagner le Tour. Alors qu’il n’a pas encore couru cette année…

Primoz Roglic est l’actuel numéro un mondial. Et cela tient surtout aux spécificités calendaires du cyclisme puisque le Slovène n’a plus couru depuis le 20 octobre.

L’ancien sauteur à ski avait à la base décidé de reprendre la compétition à l’occasion de Paris-Nice, mais le coronavirus et sa formation en ont décidé autrement. "Cela fait mal et c’est décevant. Mais c’est la meilleure décision que nous puissions prendre pour le moment. En tant que direction, nous avons la responsabilité d’évaluer soigneusement tous les risques encourus. Pour le moment, ils sont trop importants pour être ignorés", avait indiqué Richard Plugge, le patron Jumbo-Visma, pour expliquer le forfait de son équipe pour la Course au soleil.

Le Néerlandais de 50 ans a également mis en avant "la santé des cyclistes" et le risque "de quarantaine, de maladie ou d’hospitalisation" pour justifier le repos forcé de ses coureurs.

Même si elle est parfaitement légitime, la décision de Richard Plugge va avoir de grosses répercussions sur le programme de Primoz Roglic. Car le Slovène devrait accrocher son premier dossard de la saison à l’occasion du Tour du Pays basque le 6 avril, si tout se passe bien puisqu’il est aujourd’hui impossible de certifier que l’épreuve espagnole aura bien lieu.

De quoi refroidir un peu les ambitions du coureur Jumbo-Visma, qui avait annoncé en début d’année son souhait de "gagner le Tour". Il faut, en effet, remonter à 2006 pour trouver la trace d’un vainqueur de la Grande Boucle qui s’était mis en route aussi tard. Mais, il y a quatorze ans, Oscar Pereiro avait bénéficié de circonstances insolites pour remporter la plus belle victoire de sa carrière. Depuis 2012, tous les vainqueurs du Tour de France avaient repris en janvier ou février.

Malgré ce manque de compétition forcément préjudiciable, Primoz Roglic peut s’appuyer sur sa saison 2019 pour conserver un moral de vainqueur. L’année dernière, le Slovène avait en effet raté son Giro à cause d’un programme trop chargé au printemps. L’ancien sauteur à ski avait d’ailleurs assuré qu’il se servirait de "cette expérience pour de nouvelles courses".

Et Primoz Roglic n’avait pas tardé à tenir promesse en remportant brillamment la Vuelta alors qu’il n’avait accumulé qu’une seule journée de course en trois mois et demi avant le grand départ de Torrevieja. Autant dire que le leader Jumbo-Visma sait se préparer sans courir.