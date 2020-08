Les messieurs termineront une heure avant l'arrivée de l'étape du Giro et les dames une heure après l'arrivée. "Compte tenu d'une saison d'automne extrêmement chargée, nous avons adopté une attitude flexible", a déclaré Tomas Van Den Spiegel, PDG de Flanders Classics. "De cette façon, nous donnons à chacun la possibilité de suivre un maximum de courses. C'était aussi l'occasion pour nous de mettre les courses féminines sous les feux de la rampe. Les courses du mercredi, la Flèche brabançonne (7 octobre) et le Prix de l'Escaut (14 octobre) auront des heures de départ plus tardives et donc des heures d'arrivée plus tardives."

"À Overijse, les messieurs finiront toujours après les dames, mais au moins une heure après l'arrivée prévue de l'étape du Giro. Flanders Classics élaborera un scénario similaire pour le Prix de l'Escaut. Vu le départ tardif, le vainqueur à Schoten sera connu au moins une heure après le vainqueur de la 11ème étape du Tour d'Italie", a conclu Van Den Spiegel.

Les nouveaux horaires

Flèche brabançonne (7 octobre): Elites messieurs: départ à 13h00 - arrivée vers 17h40 Elites dames: départ à 11h20 - arrivée vers 14h20

Gand-Wevelgem (10 octobre): Elites messieurs: départ à 10h00 - arrivée vers 16h00 Elites dames: départ à 13h45 - arrivée vers 17h45

Prix de l'Escaut (14 octobre): Elites messieurs: départ à 13h00 - arrivée vers 17h30

Tour des Flandres (18 octobre): Elites messieurs: départ à 9h45 - arrivée vers 15h45 Elites dames: départ à 13h45 - arrivée vers 17h35