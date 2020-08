Le championnat de Belgique était initialement prévu le jeudi 18 juin mais a été reporté au 20 août en raison de la pandémie de coronavirus.

"En collaboration avec le bourgmestre Marc Vanden Bussche et l'échevin des Sports Dirk Dawyndt, nous avons décidé de dessiner un nouveau parcours en raison de la situation sanitaire actuelle", a précisé Jan Deramoudt, membre du comité d'organisation.

"Le départ et l'arrivée ont été déplacés de la Zeelaan au domaine militaire de Coxyde. Le passage avec la montée du Hoge Blekker a également été supprimé. De cette manière, nous pouvons limiter le nombre de personnes au départ et à l'arrivée. Depuis le domaine militaire, les coureurs arpenteront de nombreuses routes sur la voie publique. Nous demandons au public de ne pas trop se rassembler le long du parcours où le port du masque sera obligatoire. C'est dommage pour les coureurs qui ont déjà reconnu le parcours mais sans cela nous devions annuler la course."

