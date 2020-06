Proximus Sports diffusera le fameux biopic de trois heures en deux parties.

Le documentaire de trois heures consacré à Lance Armstrong par ESPN, qui a fait couler beaucoup parler ces dernières semaines, va pouvoir être vu en Belgique dès cette semaine.

Vendredi, Proximus diffusera la première partie du biopic « LANCE » pour tous ses clients All Sports. Le documentaire est en effet divisé en divisé en deux parties. La première, ce vendredi 12 à partir de 21 heures et la deuxième, une semaine plus tard, le vendredi 19, à 21 heures également. A partir du 26 juin, le documentaire sera également disponible à la demande dans le catalogue TV Movies & Series.

Armstrong, qui est tombé de son piédestal en 2013 après une confession publique chez Oprah Winfrey, ne contourne aucun sujet où il dit "sa" vérité. Le Texan parle sans langue de bois de son passé de dopé, de sa vie avant et après son combat contre le cancer des testicules, de ses coéquipiers et de ses adversaires. La réalisatrice Marina Zenovich montre un héros sportif déchu avec une opinion franche, jadis célèbre et admiré, maintenant notoire et critiqué, mais toujours The Boss.