Certes, ils n’ont pas gagné. Certes, les Intermarché-Wanty Gobert ne terminent pas sur le podium de Paris-Roubaix. Mais la formation de Jean-François Bourlart a livré un solide Enfer du Nord, avec la quatrième place de Tom Devriendt, devancé de très peu par Stefan Küng pour la troisième place, au bout d’une longue course offensive. Mais aussi avec la sixième place du Nordiste Adrien Petit. Et avec cinq coureurs dans le Top 20, puisque Alexander Kristoff, Taco van der Hoorn et Andrea Pasqualon terminent respectivement douzième, quinzième et dix-neuvième. Il y a même un sixième homme dans le Top 25 : Baptiste Planckaert, vingt-troisième. Aucune autre formation n’a fait mieux.



(...)