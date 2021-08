Comme un grand, Remco Evenepoel a gagné avec la manière la Brussels Cycling Classic. À 11 kilomètres de la fin, il s'est levé. Et a déposé ses concurrents avec une facilité déconcertante. Une course rondement menée que ses supporters ont pu apprécier comme il se doit. Pendant la course, le Brabançon est même passé devant la maison familiale à Schepdael, à quinze kilomètres de l’arrivée. Tout un symbole. Le fan-club du prodige était présent en nombre pour fêter la victoire de leur protégé.

Une bonne centaine de personnes était présente au local officiel du fan club de Schepdael, parmi lesquels des habitués et des novices, venus profiter du grand écran et du passage des coureurs le long de la route. Passé en tête avec le seul Aimé De Gendt dans la roue, Evenepoel a été acclamé par les siens. Quelques instants plus tard, une nouvelle clameur se levait dans le public pour l'encourager dans son attaque décisive.

La fête est sans doute encore loin d'être terminée à Schepdael !