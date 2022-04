Remco Evenpoel qui s'est astreint à une reconnaissance du parcours dimanche alors que d'autres disputaient Paris-Roubaix fait aussi partie de l'effectif pour gravir le Mur du Huy au départ de Blegny sur un parcours de 202,1km. Il s'agira de la 86e édition de la Flèche Wallonne et le quarantième anniversaire du premier passage du Mur du Huy. Vainqueur en 2018, 2019 et l'an dernier avec le maillot de champion du monde sur les épaules qu'il a conservé, Julian Alaphilippe a terminé sur le podium lors de chacune de ses cinq participations (2e en 2015 et 2016). Pour Remco Evenepoel, 22 ans, il s'agira d'une première expérience dans les Classiques ardennaises. Pieter Serry, le néo-professionnel Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant et Louis Vervaeke complètent une équipe 100% belge pour Quick Step Alpha Vynil mercredi.

Devenyns positif au Covid

Absent de la sélection pour la Flèche Wallonne communiquée lundi par Quick-Step Alpha Vynil, Dries Devenyns manquera les Classiques ardennaises, a précisé la formation de Patrick Lefevere.

Annoncé grippé dans un premier communiqué, le Louvaniste, 38 ans, a été testé positif au coronavirus, a précisé un second message de Quick-Step Alpha Vynil. Dries Devenyns espérait pouvoir disputer encore les Classiques ardennaises mais il doit faire l'impasse à la fois sur la Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche.