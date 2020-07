Julien Bernard (Trek-Segafredo) a remporté la deuxième étape du Tour de France virtuel dimanche.

Le Français s'est imposé devant l'Australien Freddy Ovett (Israel Cycling Academy) et son compatriote Nicolas Edet (Cofidis) au terme de 29,5 kilomètres de course sur home-trainer. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a terminé dixième et meilleur Belge.

Chez les dames, c'est l'Américaine Lauren Stephens (Team Tibco) qui s'est imposée au sprint devant la Britannique Joss Lowden (Drops). L'Italienne Erica Magnaldi (Canyon-Sram Racing) a terminé à la troisième place.

Samedi, la première étape était revenue au Sud-Africain Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling) chez les messieurs et à la Britannique April Tacey (Drops) chez les dames.

Le Tour de France de cyclisme virtuel se déroule en six étapes. Les troisième et quatrième étapes auront lieu les 11 et 12 juillet et les cinquième et sixième étapes se tiendront les 18 et 19 juillet. Cette édition virtuelle est organisée par ASO, l'organisateur du Tour de France, se déroule sur la plateforme Zwift.

Le Tour de France, reporté en raison de la pandémie de coronavirus, débutera le 29 août à Nice.