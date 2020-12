Yoann Offredo avait rejoint Circus Wanty-Gobert en 2017 en provenance de la Française des Jeux où il était passé pro en 2007. Ce coureur de Monthléry (Paris) s'est notamment illustré sur les classiques avec une 3e place à Plouay en 2010, une 7e place à Milan-San Remo en 2011, et deux fois une 14e place au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix en 2014. Il a remporté plusieurs fois le prix de la Combativité au Tour de France qu'il a disputé à trois reprises (pour une Vuelta).

Sa carrière a basculé durant la saison 2019, chutant lourdement à l'entrée d'un secteur pavé au Grand Prix de Denain, se retrouvant hospitalisé avec une tétraplégie provisoire. S'il a encore pu disputer le Tour de France durant l'été, Offredo a dû être opéré au tendon d'Achille durant l'intersaison. Le Francilien peut désormais envisager sa reconversion, notamment comme consultant sur France Télévisions avec lequel il a déjà couvert la dernière édition du Tour de France, a détaillé l'équipe belge.

"Je voulais annoncer la fin de ma carrière pour remercier les personnes qui m'ont entouré et supporté, mais je n'en ai pas été capable", a exprimé Yoann Offredo dans le communiqué de sa dernière formation. "Quand tu es habitué à rouler trente heures par semaine, et que tu te retrouves sans pouvoir pratiquer ton sport mais aussi à avoir des difficultés à marcher, ce n'est pas simple, ni physiquement, ni mentalement. Ça me manque d'avoir mal aux jambes, d'avoir froid, d'être fatigué. C'est toujours impossible de pratiquer un sport, je suis forcé à me reposer. Je m'occupe avec d'autres activités, comme des réunions avec l'UCI concernant la sécurité des courses, des reportages pour le programme Stade 2, et je suis devenu parrain de deux clubs amateur. Je veux retrouver un objectif dans la vie, et pour ceci j'ai choisi de continuer mes études. En septembre 2021, je commence un Master en Sciences Politiques spécialité Journalisme. Les prochains mois, je resterai présent dans le cyclisme, de l'autre côté de la barrière. Durant mes belles années chez Circus-Wanty Gobert, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise et j'ai toujours entretenu de bonnes relations avec ces partenaires de l'équipe. Certains m'ont déjà contacté concernant mon futur. Même si je quitte le noyau Circus-Wanty Gobert, je resterai toujours lié à l'équipe".

Yoann Offredo se retire avec une victoire au compteur, dans une étape du Tour de Picardie en 2009.