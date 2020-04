Le Giro et la Vuelta raccourcis ? © bELGA Cyclisme N. Ch.

L'UCI a communiqué les grandes lignes du nouveau calendrier 2020. On y apprend les nouvelles dates du Tour de France (du 29 août au 20 septembre) mais aussi qu'il sera suivi du Giro et de la Vuelta, dans cet ordre, et sans plus de précisions. Le calendrier complet de cette fin de saison devrait être publié le 15 mai, ce qui laisse un mois pour spéculer...



Et cela débute dès ce mercredi, avec nos confrères de RMC Sports qui dévoilent quelques "indiscrétions". "Selon nos informations, les Tours d'Italie et d'Espagne seront raccourcis et des discussions sont en cours pour les dates et formats de certaines courses", fait savoir le site d'informations.



Ainsi, selon RMC, les Mondiaux (qui suivent directement le Tour de France et se terminent le 27 septembre) seront suivis d'une semaine de "repos" (ou plutôt de courses d'un jour ou de courses par étapes mineures) puis d'un Giro... de deux semaines (du 3 au 18 octobre ?), d'une nouvelle semaine de "repos" et d'une Vuelta de deux semaines (du 24 octobre au 1er novembre ?).



Et de préciser: "Des discussions ont par ailleurs lieu sur le nombre de coureurs dans les épreuves. Il pourrait y avoir ainsi neuf coureurs par équipe au Tour de France au lieu de huit désormais. D’autres discussions portent sur le fait de mettre parfois plus d’équipes et avec plus de coureurs sur certaines courses. Il pourrait y avoir aussi la possibilité d’avoir des courses en même temps pour permettre aux équipes de rouler."



Affaire à suivre...