Simon Yates visera en 2020 le Tour d'Italie et les Jeux Olympiques de Tokyo, a annoncé son équipe, Mitchelton-Scott, lundi. Le Britannique de 27 ans, vainqueur du Tour d'Espagne 2018, débutera sa saison en Australie, au Tour Down Under (du 21 au 26 janvier), avant de disputer Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 février) et le Jayco Herald Sun Tour (du 5 au 9 février).

Porteur du maillot rose pendant 13 jours en 2018 et huitième l'an passé, alors qu'il avait de plus grandes ambitions, Yates retournera pour la troisième fois au Giro. "C'est une course avec beaucoup de charme et de caractère", a expliqué Yates. "Les fans sont passionnés, le parcours est incroyable et cela produit toujours des courses excitantes et agressives que j'apprécie."

"L'année dernière, j'ai eu l'impression de ne jamais vraiment atteindre le niveau que j'attends de moi", a ajouté Yates. "Je veux revenir en pleine forme et essayer à nouveau. Avec les Jeux Olympiques si proches du Tour de France cette année, je pense que la meilleure façon d'aborder les J.O. serait de faire le Giro. Le parcours de 2020 est traditionnel, avec beaucoup de kilomètres parcourus et de nombresux cols de haute altitude. Nous devrons nous préparer à tout ce qui pourrait arriver. L'objectif est d'arriver à la condition et la forme que je sais pouvoir avoir et de donner tout ce que j'ai. Ce qui, je l'espère, me donnera les meilleures chances de gagner."

Yates participera pour la première fois à la campagne australienne. "J'ai toujours voulu faire l'été australien. Rouler pour une équipe australienne donne bien sûr plus de pression, mais j'aime vraiment m'engager dans la course et prendre un bon départ. Comme ce sont nos courses à domicile, les gars sont super motivés pour tout gagner."

Yates avait décroché quatre succès l'an passé, dont deux étapes du Tour de France.