Le Tour d'Italie partira à l'automone de Sicile et pourrait se courir avec du public

C'est ce qu'il ressort d'une réunion organisée vendredi entre l'organisateur RCS, le ministre italien du sport Vincenzo Spadafora et le président de la fédération italienne de cyclisme Renato Di Rocco au sujet de la reprise des compétitions cyclistes. Le Tour d'Italie est désormais progammé du 3 au 25 octobre.

Le Giro, qui n'a pas encore reçu le feu vert définitif, a présenté au ministre son protocole, lequel se base sur les mesures fixées par le gouvernement le 11 juin. Le public sera limité et tenu à distance de sécurité. "C'est un important pas en avant", a expliqué Paulo Bellino, le directeur général de RCS Sport, à la télévision publique Rai Sport. "Nous sommes optimistes pour la reprise du cyclisme."

Initialement, le Tour d'Italie devait démarrer de Budapest, la capitale de la Hongrie. Le grand départ se fera désormais de Sicile. "La reprise se fera certainement de Sicile. C'est le plus logique si l'on veut conserver le parcours d'origine", a expliqué le directeur de la course Mauro Vegni. "Il faudra ajouter trois étapes. Une en Sicile, une en Basilicate probablement et probablement une étape en montée dans la deuxième semaine."