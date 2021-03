Mark Cavendish a presque entrevu la lumière au bout du tunnel sur les pavés du Samyn. Le Britannique, qui traverse une disette interminable et qui n’a plus gagné depuis trois ans, a pris du plaisir en intégrant l’échappée sur la course d’ouverture wallonne. Et sa joie était communicative.

Ce dimanche, le Grand Prix Jean-Pierre Monseré a de fortes chances de se terminer au sprint comme le Circuit Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne et le Samyn avant lui. Et puisque dans le domaine des arrivées massives, Mark Cavendish est sans doute le plus talentueux des coureurs en activité, il semble légitime que Deceuninck - Quick-Step lui accorde toute sa confiance. "Si vous regardez son palmarès et son statut, il est logique qu’il débute avec le dossard numéro un", assure Rik Van Slycke. Le directeur sportif de l’équipe belge va même jusqu’à affirmer que "le Grand Prix Jean-Pierre Monseré est une occasion unique pour Mark Cavendish de remporter sa première course cette saison".

Même si Deceuninck - Quick-Step va pouvoir miser sur d’autres atouts, ce dimanche, il semble que la structure de Patrick Lefevere a redonné une seconde jeunesse à Mark Cavendish. L’homme aux trente victoires d’étapes sur le Tour de France a retrouvé goût à la vie en retournant au sein de l’équipe où il avait déjà évolué de 2013 à 2015. "Il est enthousiaste et fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Il est passionné et veut prouver qu’il est toujours un cycliste de haut niveau. Dans le Grand Prix Monseré, il a toutes les chances de le faire", insiste Rik Van Slycke. Mark Cavendish aura tout de même fort à faire face à Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et Timothy Dupont (Bingoal Wallonie Bruxelles) en cas d’arrivée groupée à Roulers. Mais l’essentiel semble ailleurs pour le Britannique de 35 ans.