De l’avis de nombreux spécialistes, on reparlera souvent de ce Quinn Simmons. Un champion en devenir, qui a inscrit, à 20 ans, son nom au palmarès du Tour de Wallonie. Il est le premier coureur américain à remporter la course wallonne. Vainqueur autoritaire de l’étape reine, jeudi, dans les côtes d’Erezée, où il s’était échappé en compagnie du Belge Stan Dewulf, il n’a pas été inquiété ce samedi, sur la dernière étape disputée entre Dinant et Quaregnon, pour remporter la victoire finale. Il n’a cette fois pas été piégé en cours de route par une échappée dangereuse. (...)