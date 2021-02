En effet, le garage BMW Le Couter & Lemmens vient de lui offrir le nouveau BMW X5 xDrive45e Plug-in Hybrid.

Partenaire de l'équipe Deceuninck - Quick-Step depuis deux années, le garage a tenu à offrir à la pépite du cyclisme belge un véhicule qui correspond à ses qualités que sont l'efficacité et la puissance.

Le garage BMW est enthousiasmé par ce partenariat avec Remco Evenepoel: "La sportivité et l'énergie du jeune Remco correspondent clairement aux valeurs fondamentales de BMW. Remco et nos employés font de leur mieux chaque jour pour être le leader et la référence".

© BMW Le Couter & Lemmens

