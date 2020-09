Alors qu’Oliver Naesen et Wout Van Aert, qui n’avaient pas encore eu l’occasion de rouler sur le parcours du Mondial, sont partis faire la reconnaissance, nous avons effectué une petite sortie pendant 1 h 30 ce samedi matin. Pour ne pas perdre de temps dans les trajets, Nous avons préféré rester dans les environs de l’hôtel. Nous avons roulé sur une grande route plate et rectiligne. Ce qui nous a permis de rouler à plus de 50 km/h avec vent dans le dos. Cela nous a permis de tourner les jambes rapidement, ce qui est une bonne chose à la veille de la course. C’est ce qu’on appelle de la récupération active avant de nous reposer l’après-midi.