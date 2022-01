Victime d'une lourde chute à l'entraînement ce lundi, Egan Bernal est actuellement aux soins intensifs après une lourde opération , notamment à la colonne vertébrale.Si l'on ne connaît pas encore la durée de l'absence du Colombien, celle-ci devrait s'étendre à plusieurs mois. Et quand on parle d'une lourde chute suivie d'une longue rééducation, on pense évidemment à Remco Evenepoel.Le Brabançon a d'ailleurs apporté son soutien à Egan Bernal via Twitter. Les deux hommes se sont notamment affronté lors du Giro 2021. "Je te souhaite toute la force et la motivation pour une rééducation rapide. Tu reviendras plus fort, champion !" a écrit Remco en anglais et en espagnol. Une attention que devrait apprécier le vainqueur du Tour 2019.