L'annulation des courses cyclistes suite à l'épidémie de Covid-19 a une grande incidence économique pour les organisateurs mais également les équipes et les coureurs.

Pour la première fois depuis 102 ans, le Tour des Flandres, la grand-messe du cyclisme flamand n'a pas eu lieu cette année. De même des courses mythiques telles que Paris-Roubaix, Milan-Sanremo, Liège-Bastogne-Liège ou le Tour d'Italie ont été annulées pour la première fois depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. En attendant probablement l'annulation du Tour de France prévu du 27 juin au 19 juillet...

La plupart des organisateurs essayent tant bien que mal de trouver une date pour leur épreuve mais toutes ne pourront pas être courues avant la fin de l'année. L'UCI a en outre donné la priorité aux plus grandes courses, les Monuments et les grands Tours. Un choix qui pourrait paraître étonnant car toutes ces épreuves sont organisées pas les trois plus grandes sociétés organisatrices de courses cyclistes au monde: Flanders Classics (organisateur des épreuves flamandes à l'exception du GP E3 et des 3 Jours de La Panne), RCS Sport (organisateur des épreuves WorldTour italiennes) et ASO (organisateur des épreuves WorldTour française et des Ardennaises). Trois sociétés qui ont les reins plus solides que les dizaines de petits organisateurs indépendants qui auront bien dû mal à lier les deux bouts suite à l'annulation de leur épreuve.

Mais l'UCI est parfaitement consciente que les monuments et les grands Tours sont les courses qui assurent un maximum de visibilité aux sponsors, ce qui est essentiel dans le modèle économique du cyclisme où les équipes pour le nom de sociétés cherchant à maximiser leur visibilité au profit du grand public. Dans ce contexte, l'annulation des épreuves du printemps représente une véritable catastrophe financière, d'autant plus qu'avec les mesures de confinement mises en place à travers le monde, l'économie mondiale tourne au ralenti.

