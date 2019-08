Ce lundi, sous le coup de 19h00, la formation Lotto Soudal a confirmé la terrible nouvelle que tout le monde redoutait : le décès de son coureur Bjorg Lambrecht après une lourde chute sur le Tour de Pologne. Dès l'officialisation, de nombreux coureurs ont réagi sur les réseaux sociaux, tous très émus et attristés par le décès de leur collègue et ami.





Tiesj Benoot : "Pff. Un jeune talent qui travaillait dur et encore plus important un super gars. Tu vas nous manquer Matchbox ! Repose en paix mon ami."









Maxime Monfort









Remco Evenepoel : "Repose en paix mon ami ! Continue de briller comme tu l'as toujours fait."









Mark Cavendish : "Un jour incroyablement triste ici en Pologne et partout dans le monde du cyclisme. Mes pensées et ma sympathie vont à la famille, aux amis et aux équipiers de Bjorg Lambrecht. Puisse ton étoile continuer de briller aussi intensément qu'elle ne l'a fait dans le cyclisme."









Alejandro Valverde : "Vraiment peiné par le décès de Bjorg Lambrecht, un coureur qui avait déjà prouvé en peu de temps."









Romain Bardet









David Lappartient, Président de l'UCI : "Un coureur talentueux nous a été pris beaucoup trop tôt. Mes pensées avec les proches de Bjorg dans ces moments difficiles."









Greg Van Avermaet : "Profondément choqué. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à l'ensemble de l'équipe Lotto Soudal. Repose en paix Bjorg."









Wout Van Aert : "Quelle terrible journée. Je suis choqué de l'accident de Bjorg. Mes pensées vont à sa famille et ses amis. RIP."









Geraint Thomas : "Terrible nouvelle. Mes pensées à toute la famille et aux amis de Bjorg. Tellement triste."