La stupéfaction. La peur aussi. Tels sont les maîtres mots lorsque l'on observe la chute de Remco Evenepoel hier, à 40 kilomètres de l'arrivée lors du Tour de Lombardie.

Et il n'y a pas qu'en Belgique que l'on s'est inquiété pour le coureur de 20 ans. El Pais a notamment titré dans ses pages: "Le prodigieux Evenepoel se blesse gravement à la suite d'une énorme chute". Les Espagnols avouent ne pas avoir respiré pendant de longues minutes lorsque l'on n'était sans nouvelle du Brabançon. "Tout amateur de cyclisme doit avoir le souffle coupé en voyant comment le jeune coureur belge, que tout le monde apprécie et qui gagne des courses d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant, a survolé ce parapet."

Le journal espagnol se préoccupe même de l'avenir du Belge en comparant sa chute à celle d'un certain... Eddy Merckx ! En 1969, le Cannibale avait également subi une grave blessure pelvienne à Blois en France. "Merckx lui-même a dit par la suite qu'il n'avait jamais été le même depuis et que le mal de dos dont il souffrait était toujours énorme à vélo." Cela dit, cela n'a pas empêché la légende de remporter quatre grande Boucle après son énorme crash. Avant leur terrible chute qu'ils ont désormais en commun, Remco Evenepoel était déjà souvent associé au Cannibale. Mais pour une raison plus évidente encore: celle de leur talent commun.

La question est de savoir quand l'ancien joueur de foot pourra remonter sur une selle. "La suite de la carrière d'Evenepoel sera sujette aux mêmes doutes: sera-ce toujours le même qu'avant la chute?" El Pais laisse planer le doute mais espère revoir du grand Remco pour la suite de sa carrière. "Le même que dans sa première classique, celle de San Sébastian, remportée à l'âge de 19 ans, laissant tout le monde sans voix et l'équipe qui le poursuivait essoufflée. Celui qui a remporté en 2020, et à seulement 20 ans, tous les tours qu'il a parcourus, Algarve, San Juan, Burgos et Pologne !"

En Angleterre, on souligne l'excitation soulevée par l'explosion de ce talent exceptionnel. "Evenepoel est considéré comme la prochaine grande pépite de la Belgique qui est folle de cyclisme" commence le journal The Independant. "Il s'agit de l'un des meilleurs talents du cyclisme. Le jeune Evenepoel a déjà une série de victoires impressionnantes à son actif, comme les titres mondiaux sur route et contre la montre chez les juniors, la Clasica San Sebastian, le titre européen dans le contre-la-montre et récemment le Tour de Pologne."

Chez nos voisins hollandais, NRC décrit ce lourd accident dans un reportage. "Une loupe numérique doit être utilisée pour voir que Remco Evenepoel, qui n'en est qu'à sa deuxième année en tant que cycliste professionnel, ne peut pas garder le virage à gauche au-dessus du pont, doit appliquer les freins à fond, heurte un mur avec sa roue avant, et s'effondre en avant dans le ravin et disparaît de la vue. À Côme, le silence est assourdissant." Le média expose l'ambiance de mort qui régnait en Lombardie. "Personne ne sait à quel point le trou est profond où Evenepoel est tombé. Cinq, dix, vingt mètres? Plus profond encore? Ces arbres là-bas ont-ils brisé sa chute? Ou est-il tombé d'un seul coup? Et survivez-vous à une telle chose? Ce qui se passe avant la course n'a plus d'importance. Le Tour de Lombardie aura lieu de nouveau l'année prochaine. Ce qui compte, c'est le sort de Remco Evenepoel."

La Reppublica est lui, sans pitié pour le jeune coureur, et tente de comprendre cette chute. Selon le journal italien, elle s'expliquerait par le manque de planche du coureur Deceuninck-Quick Step. "Evenepoel a été trahi par son inexpérience lors de son premier monument". Selon le journal, le prodige a encore des choses à apprendre pour éviter ce genre de grosse frayeur. "En descendant le Colma di Sormano, malgré la présence du guide Nibali, qui connaît l'itinéraire comme le bout de sa main, il a heurté un mur. Son vélo est resté raide sur le bord de la route alors qu'il dévalait la pente. Un accident identique à celui d'il y a trois ans, lorsque Laurens De Plus a fait une chute dangereuse dans la même descente."

Des hommages

Après sa chute, les messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux. Anderlecht, son ancien club avant de se mettre au cyclisme, lui a envoyé ce message: "Remets-toi vite champion. Tous avec toi"

Le coureur Chris Froome a également tenu à lui souhaiter de "se rétablir rapidement" avec un poing serré.

Roi de la descente, son coéquipier Julian Alaphilippe lui a également envoyé un message. "Une grosse pensée pour mon jeune coéquipier Remco Evenepoel. "