Les championnats du monde 2021 promettent une bataille sans nom sur un tracé digne des grandes classiques du calendrier. Comme le disent les organisateurs, l’intention est de faire de cet événement la référence ultime. Pour ce faire, plusieurs choses ont été mises en place pour qu’il n’y ait pas de gros couacs organisationnels et que le Mondial ne soit pas résumé à un manque de prudence quant à la crise sanitaire, toujours d’actualité.

Programme : le coup d’envoi des hostilités sera donné dans le courant de l’après-midi, samedi. Lors de la cérémonie d’ouverture, pas moins de cent quarante enfants (clubs affiliés) présenteront les pays participants, avant de sillonner le parcours du contre-la-montre. Les différentes épreuves auront lieu ensuite, et ce, jusqu’au 26 septembre inclus.

Pour les fans : diverses fans zones seront accessibles durant la durée des Mondiaux. Elles seront présentes dans les quatre villes hôtes. Étant donné les derniers mois, et la longue crise sanitaire qui a impacté la proximité dans le cyclisme, l’organisation a informé que le port du masque n’est pas une obligation le long du parcours, bien qu’elle souhaite que les fans fassent preuve de sagesse s’ils se trouvent dans un endroit où la population est dense. Le Covid Safe Ticket n’est pas non plus une obligation pour suivre les Mondiaux. À l’exception des zones VIP. Pas moins de 14 000 VIP seront présents durant la semaine mondiale. Pour ceux-ci, le Covid Safe Ticket est une obligation. Il s’agira aussi de la première édition sans tabac. Cela concerne les zones officielles et VIP.

Mobilité : comme précisé dans l’entretien, les organisateurs insistent sur l’aspect mobilité. Se rendre sur le parcours des Mondiaux en voiture sera très complexe. La SNCB met en place des actions pour favoriser l’accès aux villes en train, tandis que plusieurs parkings en dehors des villes seront disponibles. L’accès au parcours peut se faire facilement en train. Pour les personnes à mobilité réduite, il existe évidemment des parkings pour faciliter leur circulation.