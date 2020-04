La prochaine semaine arc-en-ciel va s’étendre sur deux week-ends.

Alors que le cyclisme cherche à recaser de nombreuses courses pour la dernière partie de la saison, l’annonce de l’officialisation du programme des prochains championnats du monde a fait grincer pas mal de dents. Ce Mondial aura lieu en Suisse, à Aigle et à Martigny, du 20 au 27 septembre.

Avec l’épreuve du contre-la-montre pour les hommes d’entrée de jeu, à la place de celle du chrono par équipe mixte, qui est décalée. La semaine arc-en-ciel se terminera avec l’épreuve sur route sur ce parcours annoncé très dur et qui devrait convenir à Remco Evenepoel. Un programme qui ne plaît pas du tout à Richard Plugge, le manager de la formation Jumbo-Visma, qui déplore le maintien du Mondial du chrono relais-mixte, qui avait été créé l’an dernier, au Yorkshire, avec un succès très relatif. Cette épreuve qui réunit trois femmes et trois hommes élites d’un même pays est planifiée le 23 septembre. Ce sera la seule compétition ce jour-là. "C’est incroyable de la part de l’UCI", regrette Richard Plugge. "Des organisateurs auraient pu utiliser ce week-end du 20 septembre pour y replacer leur épreuve…" Avant d’ajouter : "Placez le contre-la-montre individuel le mercredi et faites l’impasse sur le relais mixte !"

Patrick Lefevere va dans le même sens, lui qui n’a pas pu masquer son agacement suite au calendrier du Mondial, qui occupe deux week-ends, avec le maintien du chrono mixte.

Le programme du Mondial

Dimanche 20 septembre : contre-la-montre individuel hommes élites (13 h 10-15 h 30).

Lundi 21 septembre : contre-la-montre individuel hommes U23 (09 h 10-11 h 50) et contre-la-montre individuel femmes élites (14 h 40-16 h 40).

Mardi 22 septembre : contre-la-montre individuel filles juniors (09 h 10-11 h 15) et contre-la-montre individuel garçons juniors (13 h 40-16 h 05).

Mercredi 23 septembre : contre-la-montre Mixte Relais (13 h 40-16 h 10).

Jeudi 24 septembre : entraînements sur le parcours.

Vendredi 25 septembre : course filles juniors (08h30-10h30) et course hommes U23 (12h30-17h00).

Samedi 26 septembre : course garçons juniors (08 h 20-11 h 40) et course femmes élites (13 h 15-16 h 45).

Dimanche 27 septembre : course hommes élites (09 h 55-16 h 35).