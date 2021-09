Le Mondial Espoirs d'Arnaud De Lie s'arrête au sommet de la Moskesstraat, sur chute (PHOTO) Cyclisme N. Ch. Enorme désillusion pour Arnaud De Lie, tombé alors que la course Espoirs venait d'être véritablement lancée dans le Smeysberg et la Moskesstraat. © Christiaens

Alors que Florian Vermeersch était le premier belge à passer au sommet de la Moskesstraat, en tête de peloton, il était suivi de près par Arnaud De Lie, lui aussi visiblement très à l'aise. C'est ce que nous pouvions constater sur place avant d'entendre un bruit sourd derrière nous.



Arnaud De Lie et un coureur allemand venaient de tomber. Avec une seule véritable victime: le Belge, touché au genou et au coude droits. Dans l'impossibilité de se relever, le coureur wallon annonçait directement la couleur: "Je ne peux pas repartir, c'est fini." Une fois ces mots prononcés, Arnaud De Lie réalisait que tous ses espoirs de titre mondial à domicile s'étaient envolés et il s'effondrait en larmes.



Malgré le soutien de Sven Vanthourenhout, Arnaud mettra de longues minutes à remonter sur le vélo. Avant d'abandonner plus que probablement.