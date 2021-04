Cette interdiction vaut tant pour la course cycliste hommes que celle pour les femmes. Le public sera par contre autorisé sur le reste du parcours. Le contexte sanitaire actuel va de pair avec un protocole très strict imposé par les instances cyclistes internationales et fixé dans un arrêté ministériel, explique la Ville de Huy. Le huis-clos sera de vigueur sur les sites de départ et d'arrivée, qui ne seront donc pas autorisés au public, en ce compris les riverains.

Le Mur de Huy sera donc fermé mercredi de 7h à 17h et des contrôles seront effectués au pied et au sommet. Les riverains pourront assister à la course de leur propriété uniquement (jardin, terrasse, etc.), la voirie et le trottoir étant placés sous le coup de l'interdiction.

Le reste du parcours sera lui accessible moyennant le respect des mesures suivantes : groupe de 4 personnes maximum (enfants de - 12 ans non compris), distanciation physique, port du masque et interdiction de consommer de l'alcool, énumère la Ville de Huy.