Bauke Mollema a prolongé de deux ans son contrat avec l'équipe cycliste Trek-Segafredo, a indiqué la formation WorldTour américaine lundi.

Le Néerlandais de 33 ans est désormais lié jusqu'au terme de la saison 2022. Mollema fait partie de l'équipe Trek depuis 2015. Son palmarès renseigne 14 succès dont des victoires d'étape au Tour de France (2017) et à la Vuelta (2013) ainsi qu'au Tour de Lombardie 2019. Il a aussi remporté la Clasica San Sebastian en 2016.

"Prolonger était la principale priorité pour moi. Je me sens en confiance dans l'équipe", a dit Mollema. "J'ai toujours de grandes ambitions et l'équipe aussi. Sa structure me permet de continuer à croire que je vais pouvoir me développer en tant que coureur."

Mollema a débuté 16 grands tours et a terminé cinq fois dans le top-10. Son meilleur résultat constitue une 3e place finale à la Vuelta en 2011.

Le Néerlandais visera cette saison, largement chamboulée par la pandémie de Covid-19, le général du Tour de France où il sera co-leader de la formation avec Riche Porte. Il participera aussi au Tour d'Espagne, où il briguera les victoires d'étape.