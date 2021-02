Le Nieuwsblad, c’est comme le premier jour d’école. Tout le monde est présent et veut montrer qu’il a bien travaillé pendant l’hiver. Il y a toujours un peu de stress et davantage de nervosité car tout le monde veut être devant." Cette phrase de l’expérimenté Jens Keukeleire résume bien l’ambiance qui règne habituellement sur la course d’ouverture en Belgique. Mais cette année, la rentrée se fera sans les deux premiers de classe, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, qui ne seront pas au départ du Nieuwsblad à Gand.