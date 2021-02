Dix-neuf des vingt-cinq équipes qui vont prendre part au Circuit Het Nieuwsblad, samedi, ne sont pas basées en Belgique. Et la donne sera la même, le lendemain, au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Les formations étrangères qui doivent se rendre chez nous vont donc être soumises à de fortes contraintes administratives en ces temps perturbés par la crise sanitaire. "Nous allons procéder aux tests six jours et trois jours avant la course. Les coureurs étrangers vont remplir les formulaires que nous avons bien reçus de Belgian Cycling. Toute l’équipe arrive ce mardi pour être tranquille et programmer la reconnaissance du parcours", détaille Jean-Pierre Heynderickx, directeur sportif de Bora-Hansgrohe.