Ralph Denk est prêt à faire de gros sacrifices si cela peut permettre à la majorité des courses d'avoir lieu.

Le manager de Bora-Hansgrohe, l'équipe du Slovaque Peter Sagan s'est entretenu avec le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung sur la reprise possible de la saison dans le courant du mois d'août. Et le mois que l'on puisse dire, c'est qu'il est impatient de courir à nouveau : "Nous sommes prêts à courir jusqu'à Noël . Si, en faisant cela, les grands tours et les monuments peuvent être organisés alors le cyclisme est sauvé. À ce moment-là, nous pourrons dire : tout est presque en ordre."

Si plusieurs équipes, qui ont des soucis financiers suite à la crise liée au coronavirus, ont demandé à leurs coureurs et à leur staff de diminuer leur salaire, chez Bora, on ne cherche pas encore à épargner. "Nous regardons mois par mois. Cela dépend aussi en grande partie de quand la saison pourra reprendre", explique Denk. "À l'heure actuelle, une chose est sûre : le Tour de France débutera le 29 août. Mais l'UCI espère que la saison puisse reprendre dès le 1er juillet."