59. C'est le nombre de coureurs, sur 154 au départ, qui ont terminé Paris-Nice ce dimanche. Outre les chutes (notamment dans la deuxième étape rendue nerveuse par le vent), ce sont surtout les infections virales qui ont décimé le peloton. Celles-là même qui avaient privé Pidcock des Strade Bianche ou Wellens et Vanmarcke du week-end d'ouverture. "Il y a eu quelques maladies gastriques mais aussi et surtout des maladies respiratoires, comme on en a tous les ans à cette période. Les coureurs reviennent des Emirats et retrouvent des températures beaucoup plus froides. Mais c'est vrai que cela a pris plus d'ampleur cette année" nous explique Joost De Maeseneer, médecin de l'équipe Intermarché - Wanty-Gobert.



(...)