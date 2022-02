Ainsi donc, l’heure est à l’assouplissement. Face à l’amélioration de la situation sanitaire, on lève certaines mesures. Ça, c’est la réalité dans la société. Dans le peloton, au contraire, on a tendance à se protéger encore davantage. Parce que la peur existe. Pas tellement de développer une forme grave de la maladie, la majorité des coureurs étant vaccinée. L’angoisse demeure parce qu’une contamination pourrait engendrer un forfait. À quelques jours du Nieuwsblad, Wout Van Aert et compagnie demeurent, donc, sur leur garde. Plus que de raison ? C’est possible. Toujours est-il que la plupart des équipes vivent dans leur bulle.