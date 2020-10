Dans un premier temps, la démarche semblait unanime. Au moment de se présenter sur la ligne de départ, ce vendredi à 10h, les coureurs refusaient de s'élancer pour cette longue étape de plus de 250 kilomètres. Une façon de protester sur la difficulté de cette troisième semaine du Tour d'Italie. Logée entre la terrible étape du Stelvio de jeudi et une autre étape de montagne vers Sestrière ce samedi, la longue 19e étape de transition, à disputer dans le froid et sous la pluie, ne plaisait guère au peloton.Face à cette grève de dernière minute, l'organisation n'a eu d'autre choix que de raccourcir l'étape de plus de 100 kilomètres:a ainsi déclaré Mauro Vegni, le directeur de la course, en pointant notamment l'équipe belge Lotto-Soudal qui était à l'initiative de cette grève.En cours de journée, Marc Madiot déclarait sur le plateau de L'Equipe TV qu'il ne comprenait pas cette grève:Arnaud Démare, son leader sur le Giro, lui emboîtait d'ailleurs le pas en expliquant que les sprinteurs, eux, ne s'étaient pas plaint au moment de grimper le Stelvio, ce jeudi.Patrick Lefevere ciblait pour sa part l'organisation du Giro:(syndicat des coureurs, NdlR)