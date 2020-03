Par l’intermédiaire de son président David Lappartient, l’UCI a décidé d’annuler tous les évènements du calendrier cycliste jusqu’au 3 avril 2020. Mais face à l’ampleur de l’épidémie de coronavirus, personne ne peut certifier que la vie du peloton reprendra son cours à partir du 4 avril. Il est même quasiment certain que ce ne sera pas le cas. "Cela me semble plus réaliste d’imaginer qu’on ne pourra pas recourir avant le 1er juin" , avait indiqué Greg Van Avermaet vendredi dernier au Nieuwsblad.