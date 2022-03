Le peloton professionnel verrait bien les Strade Bianche devenir le 6e Monument du cyclisme Cyclisme N. Ch. Nos confrères de L'Equipe ont mené une enquête auprès des 18 équipes World Tour et des 4 équipes de deuxième division qui participeront au prochain Tour de France. © Belga

Le quotidien français L'Equipe a contacté 646 coureurs du peloton professionnel, obtenant 381 réponses, au sujet du statut des Strade Bianche. La course toscane qui se déroulera ce samedi gagne en popularité année après année grâce à ses chemins empierrés, sa difficulté mais aussi la beauté de son cadre, entre les vignes et une arrivée spectaculaire dans la magnifique ville de Sienne.



Il ressort de cette enquête que 53,5% des sondés verrait bien cette course devenir le 6e Monument du cyclisme, alors que 28,1% préfère réserver ce statut aux cinq courses qui l'ont déjà (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie). Parmi eux, un certain Philippe Gilbert qui juge que "Ces cinq courses-là ont prouvé qu'elles avaient une histoire, elles sont complémentaires (...) l'UCI a créé une série d'épreuves gravel et je trouve que ce serait l'occasion d'y classer ces courses-là. Je ne vois pas pourquoi on s'entête à aller faire des chemins partout, de plus en plus. Il faudrait mettre des limites."



Pourtant vainqueur des Strade Bianche en 2011, le Remoucastrien n'est donc pas fan des chemins empierrés. Comme 5,8% des votants, il verrait plutôt l'Amstel Gold Race devenir le 6e monument "pour son histoire et son kilométrage". D'ailleurs, la plupart des coureurs qui veulent voir la course toscane élevée au rang de Monument précise que ce nouveau statut devrait s'accompagner d'un kilométrage plus important (samedi, le coureurs feront "seulement" 184 kilomètres), ce qui pourrait entraîner une programmation plus tard dans la saison.



Notons enfin que le Monument actuel préféré des coureurs est Paris-Roubaix (29,7% des votes), bien que cela se justifie sans doute par le fait que L'Equipe a interrogé une majorité de Français. Du côté des coureurs belges, c'est sans surprise le Tour des Flandres qui est la course la plus populaire alors que les Italiens plébiscitent le Tour de Lombardie et Milan-Sanremo.